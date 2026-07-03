Нижегородка получила условный срок за оформление кредитов на подругу

Кулебакский городской суд приговорил Елену Гусеву к четырем годам лишения свободы условно за оформление кредитов на подругу. Фигурантку судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Суд установил, что в 2024 году под предлогом перевода собственных денег подсудимая взяла у знакомой телефон, получила доступ к банковскому приложению и оформила на потерпевшую три кредита в общей сложности на 1,8 млн руб. После этого она перевела деньги на счет супруга, который о преступных намерениях не знал, и в дальнейшем потратила на свои нужды.

Вину подсудимая не признала, сообщив, что умысла на хищение денег у нее не было.

Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина