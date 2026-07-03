Студенты из Уфы похитили у жительниц Сызрани и Ульяновска 5 млн рублей

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор трем жителям Башкортостана, признанным виновными в мошенничестве на сумму около 5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Преступление совершили студенты колледжа из Уфы в возрасте 19 и 20 лет вместе с несовершеннолетним знакомым. В июне 2025 года они под видом обеспечения сохранности средств обманули жительниц Сызрани и Ульяновска, завладев их наличными.

Суд удовлетворил позицию прокурора: один из студентов осужден на 5 лет 2 месяца колонии общего режима, второй — на 3 года 4 месяца. Несовершеннолетний участник получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Обвиняемые признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление).

Суд постановил взыскать с осужденных причиненный ущерб в полном объеме для возмещения потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов