В Херсонской области при атаке БПЛА выгорело более 2 тыс. га степи в заповеднике

В заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области выгорело около 2,1 тыс. га степи при ударе беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Telegram-канале.

Первый раз пожар начался в заповеднике 24 июня, за ним последовало еще восемь. 28 июня на ликвидацию возгорания потратили девять часов, рассказали в пресс-службе.

«Огнем уничтожены уникальные целинные степные биотопы, включающие в себя редкие виды флоры и фауны (мелкие млекопитающие, членистоногие и рептилии, в том числе краснокнижная степная гадюка, множество насекомых, растения семейства злаковые, зонтичные и сложноцветные). Пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды»,— уточнили в заповеднике.

«Аскания-Нова» — это дендрологический парк, расположенный в Каховском районе Херсонской области. Занимает площадь в 210 га. Изначально его заложили на площади 28 га в 1887 году, а в 1960-1970-х годах появилась его новая часть — дендропарк. Получил статус дендрологического парка общегосударственного значения в июле 1983 года. На территории заповедника высажено около 1,1 тыс. видов древесных и более 1,8 тыс. видов травяных цветочно-декоративных растений. Сейчас местность разделена на три части: старый ботанический парк, редколесье с дубравами и новый дендропарк.