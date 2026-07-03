В Перми за полгода вторичные квартиры подорожали на 7,4%

Стоимость квадратного метра вторичной квартиры в Перми на сегодняшний день составляет 126,4 тыс. руб. Относительно первого полугодия этот показатель выше на 6,3%. При этом сама вторичная квартира подорожала на 7,4%, ее средняя стоимость достигла 6,6 млн руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по стране цена метра на вторичном рынке недвижимости выросла за полгода на 5,5%, до 131,6 тыс. руб. Лидерами по росту цен стали Ленинградская и Московская области, где квадратный метр «вторички» подорожал на 12,6%, увеличившись в стоимости до 132 и 166 тыс. руб. соответственно. Рост также отмечен в Санкт-Петербурге (+10,9%, до 257,8 тыс. руб.) и Москве (+9%, до 416,8 тыс. руб.), а также в Астрахани (+10,3%), Череповце (+8,7%), Набережных Челнах (+8,6%).

Снижение цены произошло в Сургуте (–1,6%), Грозном (–1,5%), Сочи (–0,9%), Мурманске (–0,5%) и Новокузнецке (–0,2%). По общей цене квартиры подорожали в Московской и Ленинградской областях, а также в Хабаровске, Астрахани, Смоленске, Челябинске, Оренбурге, Санкт-Петербурге.

«Квадратный метр “вторички” вырос больше, чем метр “первички”, который по итогам полугодия показал прирост всего на 2,6%. Сейчас спрос низок в обоих сегментах, но те покупатели, которые все-таки решают свой квартирный вопрос, предпочитают рынок, где они могут найти квартиру на 18% дешевле, чем в новостройке. В настоящее время у продавцов неплохая возможность продать свою квартиру, пока нет ценовой конкуренции со стороны новостроек и легче найти покупателя», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.