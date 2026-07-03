Председатель СКР заинтересовался делом об избиении медработников в Новосибирске

Глава СКР Александр Быстрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела о нападении на медработников в Новосибирске. Об этом рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, бригада врачей приехала на вызов к мужчине, находящемуся в алкогольном опьянении. Медики приняли решение о его госпитализации в больницу № 34 Новосибирска. По дороге в медучреждение пациент ударил врача, а позднее, находясь в кабинете, ударил медсестру. Медработники получили травмы различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Илья Николаев