Уголовное дело о похищении и рейдерском захвате кафе возбуждено в Волгограде

В Волгограде под арест отправили шестерых местных жителей по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, сообщили в следкоме региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шестерых волгоградцев заключили под стражу за вымогательство и похищение предпринимателя

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Шестерых волгоградцев заключили под стражу за вымогательство и похищение предпринимателя

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

По оперативным данным, в апреле подозреваемые потребовали от владельца одного из кафе Волгограда деньги и права собственности на бизнес. Предприниматель отказался. Через несколько дней фигуранты встретились с бизнесменом и снова потребовали деньги. Мужчине пришлось отдать им 300 тыс. руб.

Позже подозреваемые нашли бизнесмена на парковке автосервиса, угрожая ножом, усадили его в собственную машину и заставили ездить по городу. Под угрозами фигуранты добились от потерпевшего переоформления имущества. Мужчина подписал документы о передаче права собственности на общепит и имущество стоимостью 2,5 млн руб. После этого предпринимателя отпустили.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Марина Окорокова