«Трактор» отказался от турнира на Кубок губернатора Челябинской области

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» представил план подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2026/2027. Ключевым изменением в летнем графике стала отмена традиционного предсезонного турнира — Кубка губернатора Челябинской области. Как сообщает клуб, в этом году мероприятие «возьмет паузу по объективным причинам».

«Трактор» решил участвовать только в одном предсезонном соревновании. Кубку губернатора предпочли турнир памяти директора ММК Ивана Рамазанова в Магнитогорске. Его сочли более предпочтительным с точки зрения состава участников и сроков проведения.

Согласно утвержденному графику, команда выйдет из отпуска в период с 1 по 4 июля для прохождения медицинского осмотра. С 6 по 21 августа запланирован основной учебно-тренировочный сбор. Первый контрольный матч «Трактор» проведет 22 августа в Екатеринбурге на арене УГМК против местного «Автомобилиста». Завершающим этапом подготовки станет выступление на Мемориале Ромазана в Магнитогорске с 25 по 29 августа.

Евгений Рыженьков