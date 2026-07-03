Участника СВО в Оренбуржье обманули на 660 тысяч рублей под видом медуслуг

Прокуратура Шарлыкского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей и уроженца Республики Башкортостан. По версии следствия, фигуранты обманули участника СВО на 660 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Правоохранители установили, что в марте 2026 года обвиняемые вступили в сговор с целью хищения 1,3 млн руб. у военнослужащего. Злоумышленники ввели бойца в заблуждение под предлогом оказания медицинских услуг, получив от него 660 тыс. руб. При получении оставшейся части они были задержаны полицией.

Кроме того, один из фигурантов в декабре 2024 года похитил у другого потерпевшего 100 тыс. руб., пообещав помочь с экзаменом на права. В марте 2026 года он пытался аналогичным способом похитить еще 100 тыс. руб., однако получил лишь половину суммы. Еще один обвиняемый в марте 2026 года нанес удар рукой по грудной клетке сотруднику полиции при его доставке в отдел для проведения оперативных мероприятий.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам инкриминируется покушение на мошенничество, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, чч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Яна Вежлева