В Челнах транспортную компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

В Набережных Челнах транспортную компанию оштрафовали на 10 млн руб. за коррупционное правонарушение после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка установила, что в период с 2021 по 2023 год руководитель компании передал взятку на сумму свыше 1,5 млн руб. В отношении организации возбудили дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Помимо штрафа с конфискацией переданных в качестве взятки средств, компанию на два года лишили права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Анар Зейналов