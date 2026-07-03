В Миассе спустя шесть лет открыли соборную мечеть «Зулейха»

В Миассе состоялась торжественная церемония открытия соборной мечети «Зулейха». Строительство храмового комплекса велось с 2020 года, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Юрий Ефименко.

Инициаторами проекта выступили председатель местной мусульманской общины Галимжан Юсупов, имам-мухтасиб округа Ахмад хазрат Хасанянов и генеральный директор ООО «Автореал» Фанис Фахрутдинов. Двухэтажное здание оснащено двумя минаретами и многогранным куполом. Мечеть вмещает до двухсот прихожан.

В открытии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания региона Павел Киселев, начальник управления общественных связей областного правительства Дмитрий Семенов, а также представители мусульманского и православного духовенства федерального и регионального уровней.

Глава Миасского городского округа Юрий Ефименко в ходе открытия отметил социальную значимость объекта. «Для города открытие такого религиозного учреждения является символом единства народов и вероисповеданий»,— подчеркнул Юрий Ефименко.

Евгений Рыженьков