Глава Среднего Урала поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Сегодня, 3 июля, в России отмечается 90-летие со дня образования Госавтоинспекции — с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ГИБДД поздравил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он отметил четкую и слаженную работу сотрудников Госавтоинспекции в обеспечении безопасности на дорогах, высокий профессионализм, опыт и верность служебному долгу. «В любое время года, днем и ночью вы находитесь на посту, обеспечивая безопасное движение пассажирского потока, оберегая жизнь и здоровье людей. Ваша служба сопряжена с высокой ответственностью, и каждый год объем задач возрастает: транспорта на дорогах становится больше, строятся новые дороги, путепроводы и развязки»,— говорится в обращении Дениса Паслера.

К поздравлениям присоединился глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Для Екатеринбурга, динамично развивающегося города с постоянно растущим транспортным потоком, вы — надежный щит, оберегающий спокойствие и жизни людей. Благодаря вашему профессионализму, бдительности и строгому соблюдению закона на дорогах поддерживается порядок и обеспечивается безопасность»,— написал он в мессенджере Max.

Губернатор и мэр поблагодарили автоинспекторов за работу и пожелали новых успехов, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и всего самого доброго.

Ирина Пичурина