«Уфа» начнет сезон домашним матчем с «Ленинградцем»

В первом туре Лиги PARI — 2026/2027 (Первой лиги) футбольный клуб «Уфа» сыграет с клубом «Ленинградец» из Ленинградской области. Матч состоится 11 июля на поле уфимского стадиона «Нефтяник».

В июне «Уфа» провела предсезонный тур в Саранске, сейчас подопечные Омари Тетрадзе готовятся к матчам в столице Башкирии.

«Ленинградец» стал командой Первой лиги только в этом году. Команда победила в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги. В последний раз клуб выступал в Первой лиге в сезоне 2023/2024, но вылетел из розыгрыша, заняв 16-е место. «Уфа» по итогам того же сезона стала победителем Второй лиги и вернулась в Первую.

Кроме «Ленинградца», в этом году Первую лигу пополнили ивановский «Текстильщик» и московский «Велес».

Идэль Гумеров