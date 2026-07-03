Предприятия Прикамья увеличили прибыль на 44% по сравнению с прошлым годом

За январь — апрель 2026 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 207,8 млрд руб. Это на 44,8% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В целом по краю 63,6% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 230,9 млрд руб. на 42,9% выше показателя января — апреля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 27,2% и составил 23,1 млрд руб.

Промышленными предприятиями за январь-апрель 2026 года также получен положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 191,8 млрд руб. Доля прибыльных компаний в промышленности края составила 51,9%, а прибыль по ним — 208,8 млрд руб. (на 60,1% выше аналогичного показателя за январь — апрель 2025 года).