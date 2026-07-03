Жителей Самарской области предупредили о возможных заторах из-за ремонта трассы М-5

В Самарской области на федеральной трассе М-5 «Урал» стартовал ремонт. Речь идет об участке от 946 до 957 км в районе сел Большая Рязань, Валы и у подъезда к Жигулевску. В связи со снижением числа полос движения в часы пик возможны заторы. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчик начал укладку слоев износа для восстановления ровности покрытия и защиты основания дороги. Специалисты уже отфрезеровали старый асфальт с трещинами и колейностью, сейчас выполняется устройство верхнего слоя.

Анализ пропускной способности показал рост трафика: за апрель–май 2024 года суточный поток на участке увеличился с 24 тыс. до 28 тыс. автомобилей, при этом доля легкового транспорта достигла 20-25 тыс. машин в сутки.

Работы на участке планируется завершить до 30 августа 2026 года. Подрядчик работает в усиленном режиме для сокращения сроков ремонта.

Георгий Портнов