В Самарской области обнаружено 130 тыс. тонн зерна с недостоверными декларациями

В Самарской области за первое полугодие 2026 года Россельхознадзор выявил более 130 тыс. тонн зерновой продукции с недостоверным декларированием. Это нарушает требования технического регламента о безопасности зерна, сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты управления по Саратовской, Самарской и Пензенской областям обнаружили в Едином реестре сертификатов 235 деклараций на зерно, оформленных с нарушениями обязательных норм. В частности, 25 июня были признаны недействительными три декларации от индивидуального предпринимателя из Кошкинского района.

Причина аннулирования документов заключалась в том, что заявитель направил образцы пшеницы и подсолнечника общей массой 605 т на исследование в лабораторию без аккредитации для подтверждения соответствия ТР ТС 015/2011. В результате две партии пшеницы весом 170 т и партия подсолнечника были исключены из оборота.

Предприниматель получил официальное предупреждение о недопустимости нарушений.

Георгий Портнов