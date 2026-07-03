«Крылья Советов» сообщили об изменениях в составе совета директоров клуба

В ходе годового собрания акционеров ПФК «Крылья Советов» утвержден обновленный состав совета директоров клуба. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новый совет возглавил Максим Симонов, который переизбран на пост председателя. В число членов совета также вошли Ольга Собещанская, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Руслан Алиев, Александр Милеев и Андрей Пашков. Совет директоров покинули Дмитрий Яковлев и Нериус Бараса.

Тархан Джабраилов сохранит должность генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Алиев останется советником по спортивным вопросам.

Андрей Сазонов