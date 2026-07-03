Дисквалифицирован директор березниковской управляющей компании

Мировой суд на полгода лишил права осуществлять деятельность в сфере управления многоквартирными домами директора березниковской управляющей компании «Околица». Основанием для этого стали нарушения лицензионных требований. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае (ИГЖН).

Ранее ИГЖН установило, что в многоквартирном доме № 137 по ул. Юбилейной в Березниках не был введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии. Такое нарушение является неисполнением требований, установленных федеральным законодательством в сфере энергосбережения.

ООО «Околица» основано 13 апреля 2009 года, зарегистрировано в Березниках. В управлении компании находится 30 многоквартирных домов. В 2025 году выручка ООО «Околица» составила 53,6 млн руб., что на 6% больше, чем в 2024 году (50,6 млн). Чистая прибыль снизилась на 39,3% — с 827 до 502 тыс. рублей