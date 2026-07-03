В Оренбуржье экстремисты планировали теракт в поезде с продукцией ВПК

Участники «Артподготовки» (признана экстремистской, запрещена в РФ) планировали сбросить самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав в Оренбургской области, который перевозил продукцию ВПК. Предотвратить теракт удалось благодаря сотрудникам ФСБ и МВД России. Слушания по уголовному делу начнутся уже 7 июля.

Региональный следком установил, что несколько лиц под руководством Вячеслава Мальцева (включен в реестр иноагентов) планировали теракт с апреля по июнь 2024 года. Двое террористов предоставляли другим участникам информацию о железнодорожных участках. Другие члены группировки занимались созданием взрывчатки, а также хранили взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Более того, обвиняемые содействовали исполнителю теракта на территории других субъектов РФ — Воронежской, Псковской, и Саратовской областей.

В уголовном деле числятся имена восьми человек, к которым также относятся сотрудники ОАО «РЖД» Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. В зависимости от степени участия членам группировки инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1, а также ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. Рассмотрением дела будет заниматься Второй Западный окружной военный суд.