Прокуратура провела проверку после взрыва на детской площадке под Самарой

Прокуратура провела проверку инцидента на детской площадке «Бригантина» в поселке Усть-Кинельском, где подростки 1 июля применили самодельное взрывчатое устройство. В результате действий несовершеннолетних никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Школьники узнали рецепт изготовления хлопушки из видеоролика в интернете и использовали пластиковую бутылку с соответствующим содержимым для эксперимента на игровой площадке.

Надзорное ведомство приняло меры к блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о химических опытах, создающих угрозу безопасности граждан.

Евгений Чернов