Кассир кунгурского предприятия подозревается в присвоении 16 млн рублей

В Кунгуре задержана кассир одного из местных предприятий, подозреваемая в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

46-летняя женщина занимала должность кассира, являлась материально ответственным лицом и имела доступ к денежным средствам организации. В мае 2026 года она похитила 16 млн руб. — в течение месяца фигурантка систематически изымала деньги из кассы, а затем переводила их через терминал и обменный пункт на специализированную платформу, предназначенную для проведения сделок по обмену валют. Женщина надеялась, что в дальнейшем сможет вывести деньги с процентами.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Кунгурский» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере».

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.