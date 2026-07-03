Инвестором КРТ в Рабочем поселке в Перми выступит группа «Развитие»

Завершилась процедура выбора инвестора для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) по улицам Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе Перми. По результатам торгов договор заключен с ООО «Карбышева 43» (входит в СГ «Развитие»), рассказали в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общая площадь проекта КРТ, который включает три несмежные территории, составляет 37,1 гектара. В границы КРТ входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения и объекты социального назначения. Самый большой контур по Уральской улице ограничен улицами Братьев Вагановых и Авиационной. Срок реализации КРТ составит 17 лет.

Как рассказали в минимущества, в обязательства застройщика входят улучшение жилищных условий, ликвидация ветхого и аварийного жилья площадью 8,7 тыс. кв. метров с возведением современных домов. Также предусмотрены ремонт улично-дорожной сети, создание сквера площадью 5 га, где разместятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха; благоустройство территории. Будет создан образовательный комплекс на 500 мест (200 школьных и 300 дошкольных мест).

Кроме того, в обязанности застройщика войдет выкуп ДК им. Ленина, который с 2005 года находится в собственности евангелистов. В дальнейшем дворец будет передан в собственность муниципалитета для организации культурно-досуговой и концертной деятельности, развития клубных формирований для жителей района.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» генеральный директор СГ «Развитие» Алексей Раев, компания намерена провести выкуп ДК им. Ленина в как можно более сжатые сроки. «Мы осознаем высокую социальную значимость дворца для города, поэтому со своей стороны стремимся максимально ускорить этот процесс», — отметил топ-менеджер группы.