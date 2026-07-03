В Башкирии заявили о стабильности автобусных рейсов на фоне топливного кризиса

Общественный транспорт Башкирии перевозит пассажиров по утвержденным графикам движения, заявили «Ъ-Уфа» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Минтранс ежедневно мониторит обеспеченность топливом перевозчиков, обслуживающих межмуниципальные маршруты.

В ведомстве отмечают, что значительная часть общественного транспорта в городах и районах республики работает на газомоторном топливе, а в Уфе, Стерлитамаке и Салавате работает и городской электротранспорт.

«Ситуация с ажиотажем вокруг топливного кризиса благодаря мерам, принятым правительством Республики Башкортостан, стабилизируется», — говорится в письме за подписью заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Петрова.

Идэль Гумеров