На авиафестивале «Крылья Пармы» выступят пилотажные группы «Стрижи» и «Первый полет»

Хедлайнером фестиваля «Крылья Пармы» станет авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсетях. Группа выступает на фронтовых истребителях МиГ-29 в составе шести и четырех самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также, как стало известно «Ъ-Прикамье», свое мастерство в небе над аэродромом «Фролово» покажут летчики АГВП «Первый полет» на поршневых самолетах. В составе — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Обе группы высшего пилотажа уже неоднократно выступали на фестивале.

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время, помимо «Стрижей» и «Первого полета», на мероприятии выступали авиагруппы «Русь» и «Русские витязи»