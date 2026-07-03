CNBC: Трамп массово скупал акции ИТ-гигантов во время спровоцированного им обвала

Президент США Дональд Трамп заработал на покупке акций компаний-техногигантов во время обвала, сообщает CNBC. Сам американский президент заявил, что должность президента не влияет на рост его состояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Телеканал ссылается на ежегодный финансовый отчет президента. Согласно документу, 8 апреля 2025 года Дональд Трамп купил акции 327 раз, что в пять раз превысило его среднесуточный показатель. Больше всего сделок пришлось на ценные бумаги Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia — в каждую из этих ИТ-компаний он вложил от $100 тыс. до $250 тыс.

По данным CNBC, покупки совпали с завершающей стадией четырехдневного обвала рынка, который был спровоцирован его указом о введении режима чрезвычайного положения в экономике, установившим 10% пошлину на импорт товаров из всех стран мира. Последующий отскок котировок принес ему крупную прибыль.

В интервью телеканалу господин Трамп отверг обвинения в том, что зарабатывает на своем посту, и подчеркнул, что сейчас активами управляет его семья. «Я ничего не делаю со своим бизнесом, им управляют мои дети. Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня есть много денег. Я всегда зарабатывал деньги, я хороший бизнесмен»,— сказал он.