Четырех красноярцев осудят за автоподставы на 14 млн рублей

Советский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 1, 2, 4 ст. 159 УК РФ) с автострахованием. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с декабря 2023-го по июль 2025 года фигуранты дела занимались инсценировкой ДТП. Организатором преступной схемы стал 26-летний красноярец. Он подбирал автомобили и места будущих аварий, распределял роли между соучастниками, контролировал оформление документов и получение страховых выплат.

По данным правоохранителей, злоумышленники использовали автомобили, оформленные на знакомых. Некоторые из них, не подозревая об афере, после инсценированных ДТП обращались в страховые компании за возмещением ущерба и передавали полученные деньги участникам преступной группы. Всего обвиняемые инсценировали 24 аварии. Ущерб от действий злоумышленников превысил 14 млн руб.

Александра Стрелкова