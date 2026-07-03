Томские компании подали заявки на 59 иностранных рабочих

Пять томских компаний подали заявки на привлечение в 2027 году иностранных сотрудников. В общей сложности им необходимы 59 человек, говорится в сообщении правительства региона по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

«По каждому обращению проведена детальная проработка с учетом кадрового дефицита и отраслевой специфики»,— сказала заместитель председателя областного правительства Светлана Грузных.

Квота на 2026 год была востребована на 78,3%. По данным участников совещания, это свидетельствует о «стабильном спросе на иностранную рабочую силу в отдельных отраслях экономики региона».

Заявочная кампания по формированию квоты на 2027 год продлится до конца июля.

Валерий Лавский