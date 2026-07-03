Апелляция подтвердила взыскание 800 тыс. с ИА «Взгляд-Инфо» за госконтракты

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Саратовской области о взыскании с ООО «Медиа Мир» (сайт ИА «Взгляд Инфо») 799,9 тыс. руб. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Суд признал недействительными два госконтракта между региональным ГУ МВД и ООО «Медиа Мир» на размещение видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения. Основанием для удовлетворения иска прокуратуры стали нарушения федерального закона № 44-ФЗ и Закона о защите конкуренции.

Установлено, что заказчик допустил нарушения при обосновании начальной максимальной цены контрактов. Для расчета использовались коммерческие предложения организаций, не имеющих статуса средства массовой информации и не обладающих ресурсами для размещения роликов. Часть организаций, от имени которых поступили предложения, сообщили, что запросов от ГУ МВД не получали, а индивидуальный предприниматель Тастлеуов К.Б. указал, что направил предложение по просьбе иного лица. Коммерческие предложения не были зарегистрированы в делопроизводстве УГИБДД, указано в акте суда.

Также суд установил несоответствие оказанных услуг условиям контрактов. Видеоролики размещались на сайте информационного агентства, а не сетевого издания. Суд выявил признаки согласованности действий заказчика и исполнителя, что привело к ограничению конкуренции. Указанные нарушения повлекли неэффективное расходование бюджетных средств на сумму около 335 тыс. руб. Контракты признаны ничтожными.

Нина Шевченко