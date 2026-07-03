Суд Саратова рассмотрит дело о подпольном производстве соков

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о подпольном производстве контрафактных соков и газировки (п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Саратовской области Фото: УМВД России по Саратовской области

Фигурантами дела стали двое жителей 35 и 60 лет. По версии следствия, они организовали нелегальный цех в складском помещении в Ленинском районе, где с декабря 2024-го по май 2025 года производили безалкогольные напитки под видом известных брендов. Для этого мужчины закупали пищевые концентраты, емкости для розлива и этикетки популярных торговых марок, а воду очищали с помощью оборудования. Готовая продукция продавалась через частные торговые точки на одном из городских рынков.

В ходе обысков в цехе и в точках продаж изъято около 15 тыс. бутылок с напитками на общую сумму 2,5 млн руб. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

Нина Шевченко