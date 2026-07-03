Глава астраханской ЖКС арестован за обман военных из Волгоградской области

Суд заключил под стражу начальника жилищно-коммунальной службы № 5 в Астрахани Андрея Ртищева. Ему инкриминируется ненадлежащее оказание услуг, воспрепятствование расследованию и мошенничество в особо крупном размере (ч. 1 ст. 238, ч. 3 ст. 294, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в главном военном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

По данным следствия, в 2025-2026 годах господин Ртищев не обеспечил должное обслуживание систем тепло- и водоснабжения многоквартирных домов военного городка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Температура в отопительный сезон систематически занижалась, а платежи за отопление необоснованно завышались. Семьи военнослужащих, включая участников СВО, жили в опасных для жизни и здоровья условиях. Неправомерные начисления превысили 3 млн руб.

После начала расследования Андрей Ртищев приказал своим подчиненным не пускать сотрудников правоохранительных органов в котельную. Осмотр помещения провели после принудительного вскрытия дверей. В рамках расследования назначена строительно-техническая экспертиза, проведены выемки и изъяты документы.

Нина Шевченко