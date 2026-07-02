В свердловском театре музкомедии закрыли Большую сцену на ремонт

Большую сцену свердловского театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрыли на реконструкцию.

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«Важно понимать, что мы никуда не переезжаем. Большая реконструкция исторического здания, которое строилось в 1960-е годы, требовалась уже давно, и мы очень рады, что наконец-то час настал. Появятся автоматизированные штанкеты, которые позволят быстро и оперативно менять декорации во время спектакля»,— рассказал главный режиссер театра Филипп Резенков.

Большой зал будет закрыт в течение следующего сезона. Спектакли продолжат играть на Малой сцене имени Михаила Сафронова. Филипп Резенков пообещал там показать музыкальный спектакль «Уэлькаль» Государственного театра эстрады Якутии по одноименной пьесе Марии Бердинских. В июне 2026 года спектакль стал участником фестиваля «Коляда-Plays».

Кроме того, театр музкомедии с сентября будет использовать площадки ДК Железнодорожников и Дворца народного творчества на Уралмаше.

Во Дворце народного творчества состоятся показы «Екатерины Великой», мюзиклов «Колдунья» и «Время не ждет». «Я думаю, что будет интересно посмотреть спектакли, которые уже давно любит наш город, на новой площадке. Конечно, спектакль не поменяется, все герои будут на месте. Мы должны будем привыкнуть к тому, как подается материал, потому что разные площадки, разная акустика, разные расстояния. Это волнительно, но не ново»,— поделилась актриса Татьяна Мокроусова.

Во дворе театра прошла костюмированная фотосессия для новой афиши. Артисты в образах персонажей из разных спектаклей сыграли, как отправляются в белом кабриолете на новые площадки. Капитана Грея из «Алых парусов» представил Андрей Опольский, Татьяна Мокроусова предстала в роли Екатерины Великой, Императором Николаем I из «Декабристов» стал Александр Копылов, а Евгений Елпашев — Кузякиным из спектакля «Любовь и голуби».

София Паникова