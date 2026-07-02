«Бизнес ждет, когда все закончится»

В индустриальном парке «Перспектива» под Воронежем 2 июля торговые представители РФ в иностранных государствах, в том числе в странах Евросоюза, в ходе встречи с региональными министрами рассказали, какие проблемы возникают с экспортными поставками в «недружественные страны». Торгпреды в Евросоюзе пожаловались на «давление» и на «ограниченные перспективы», выразив надежду на улучшение обстановки после окончания СВО. Представители РФ в Африке и Азии увидели возможности для сотрудничества в сферах IT и медицины. За обсуждением наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торгпреды РФ в Евросоюзе надеются на улучшение торгово-экономических отношений после окончания СВО Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости встречи торгпредов РФ в иностранных государствах с представителями органов власти и бизнеса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости встречи торгпредов РФ в иностранных государствах с представителями органов власти и бизнеса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После встречи с региональными министрами торгпредам РФ провели экскурсию по парку «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Торгпреды РФ в иностранных государствах знакомятся с производствами резидентов индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Первым торгпреды РФ посетили предприятие ООО «Миг» по производству изделий из металла Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Затем участников встречи в «Перспективе» познакомили с еще не запущенным производством лакокрасочных материалов ООО «Пентримакс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Финальной точкой в маршруте торгпредов РФ стало посещение завода ООО «Деко минералс СНГ» по производству адсорбентов и реагентов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 8 Торгпреды РФ в Евросоюзе надеются на улучшение торгово-экономических отношений после окончания СВО Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости встречи торгпредов РФ в иностранных государствах с представителями органов власти и бизнеса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости встречи торгпредов РФ в иностранных государствах с представителями органов власти и бизнеса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После встречи с региональными министрами торгпредам РФ провели экскурсию по парку «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Торгпреды РФ в иностранных государствах знакомятся с производствами резидентов индустриального парка «Перспектива» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Первым торгпреды РФ посетили предприятие ООО «Миг» по производству изделий из металла Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Затем участников встречи в «Перспективе» познакомили с еще не запущенным производством лакокрасочных материалов ООО «Пентримакс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Финальной точкой в маршруте торгпредов РФ стало посещение завода ООО «Деко минералс СНГ» по производству адсорбентов и реагентов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Встреча торговых представителей России в иностранных государствах с министрами Воронежской области в частном индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе 2 июля стала частью двухдневного визита торгпредов в регион. Изначально планировалось, что в ней также примет участие зампред облправительства Артем Верховцев, однако он не приехал из-за параллельного мероприятия. Вместо господина Верховцева общий тон встречи задали министр торговли и предпринимательства региона Михаил Москальцов и председатель профильного комитета облдумы Андрей Рогатнев (КПРФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета малого и среднего предпринимательства воронежской облдумы Андрей Рогатнев (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Председатель комитета малого и среднего предпринимательства воронежской облдумы Андрей Рогатнев (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы встречаем представителей разных стран, которые по определенным причинам, с одной стороны, все теснее взаимодействуют с нами по экономическим проектам, а с другой — некоторые поддались сиюминутному желанию и стараются эти связи, наоборот, свернуть»,— сказал господин Рогатнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономразвития Воронежской области Людмила Запорожцева

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Министр экономразвития Воронежской области Людмила Запорожцева

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министр экономразвития региона Людмила Запорожцева, также присутствовавшая на встрече, обрисовала преимущества Воронежской области для международной торговли. Она отметила, что в регионе проживает около 2,3 млн человек. Правда, оговорилась — данные приведены за 2025 год и с тех пор не раскрываются по закону. Также госпожа Запорожцева напомнила, что Воронежская область занимает третье место в РФ по объему инвестиций в основной капитал в ЦФО (348,5 млрд руб. в 2025-м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства Воронежской области Владимир Мелещенко

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Министр сельского хозяйства Воронежской области Владимир Мелещенко

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

А региональный министр сельского хозяйства Валерий Мещеренко поделился с гостями рекордным показателем по экспорту воронежской продукции АПК — $670 млн за 2025-й. С начала 2026-го этот же показатель достиг $278 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгпред РФ в Монголии Максим Васильев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Торгпред РФ в Монголии Максим Васильев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Затем слово предоставили торгпреду РФ в Монголии Максиму Васильеву. Он не без сожаления отметил, что Монголия сегодня фактически является «сырьевым придатком» Китая, так как поставляет туда большую часть своих природных ресурсов — к примеру, уголь. Впрочем, для России, по словам господина Васильева, это может быть даже плюсом, так как у «монголов появились деньги». «Вот этот положительный баланс надо превращать в российский экспорт, и это уже хорошо получается. Объем поставок сейчас составляет $3 млрд при населении страны в 3 млн человек»,— заметил господин Васильев.

Перспективным направлением для сотрудничества РФ с Монголией, по мнению торгпреда, сегодня может стать IT, так как сектор недостаточно развит из-за отсутствия госфинансирования и призывов местных властей привлекать частные компании, в том числе из других стран. Также стране интересна российская медицина, так как в Монголии у населения до сих пор более популярны нетрадиционные способы лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгпред РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Торгпред РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Не менее привлекательной страной для торговли с РФ является Эфиопия, как отметил торгпред в данной стране Ярослав Тарасюк. Сейчас это африканское государство в основном импортирует из России лекарства и подсолнечное масло. «Недавно в Эфиопии появились первые пункты выдачи Wildberries, а на самой платформе уже можно встретить эфиопские товары — в первую очередь, кофе»,— рассказал господин Тарасюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгпред РФ в Австрии Артем Климентьев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Торгпред РФ в Австрии Артем Климентьев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гораздо менее перспективным сейчас выглядит торговое сотрудничество РФ с Австрией, констатировал врио торгпреда в этой стране Артем Климентьев. «До начала СВО наши отношения стремительно развивались, были многие совместные инвестпроекты, а Россия входила в тройку инвесторов в австрийскую экономику. Сейчас многие компании ушли, а давление на дипкорпус и торгпредство усилилось»,— отметил господин Климентьев, не пояснив, в чем именно заключается давление.

При этом, по его словам, бизнес «ждет, когда все закончится и когда можно будет вернуться к нормальной деловой активности». «Наша задача — накопить потенциал в сотрудничестве, чтобы в условиях нормализации запустить заново наше торговое сотрудничество. Хоть мы сейчас и ориентируемся на дружественные страны, Европа — наш ближайший географический сосед, и до 2022 года до 55% импорта и экспорта РФ приходилось на нее»,— добавил торгпред.

Текущую ситуацию, по словам представителя России в Австрии, осложняет и вынужденная конкуренция с Украиной за поставки продукции АПК, где «те же чернозем и зерно». «У нас же еще и сложности с логистикой, платежами. Но мы все равно не опускаем руки»,— заключил Артем Климентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгпред РФ в Бельгии и Люксембурге Андрей Смирнов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Торгпред РФ в Бельгии и Люксембурге Андрей Смирнов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представитель РФ в других европейских странах — врио торгпреда в Бельгии и Люксембурге Андрей Смирнов — также пожаловался на работу «в жестких цензурных ограничениях». «Торговые отношения с Бельгией либо сильно ограничены, либо поставлены на паузу. В частности, прекращены все поставки российских алмазов. Пока еще востребованными остаются поставки сжиженного природного газа и стальных полуфабрикатов, но что будет дальше — сказать трудно, так как страна идет в авангарде антироссийских санкций»,— предупредил господин Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгпред РФ в Туркменистане Андрей Хрипунов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Торгпред РФ в Туркменистане Андрей Хрипунов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Торгпред России в Туркменистане Андрей Хрипунов же охарактеризовал торговые отношения между этими странами как весьма позитивные. По словам господина Хрипунова, сейчас Туркменистан активно закупает у РФ трубы и металл для прокладки газопроводов в Китай (Туркменистан занимает четвертое место в мире по добыче газа). «В аптеках продаются наши лекарства, в магазинах встречал воронежский квас, а также российскую муку и масло. В Туркменистане также есть 89 пунктов выдачи заказов Ozon»,— поделился Андрей Хрипунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ИП «Перспектива» Виктор Енин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Директор ИП «Перспектива» Виктор Енин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После выступления последнего торгпреда времени на вопросы из зала не осталось, как пояснили организаторы. Вместо них директор ИП «Перспектива» Виктор Енин на правах представителя площадки подвел итоги встречи и выразил уверенность, что «те события (спецоперация и санкции.— «Ъ-Черноземье») сделают нашу экономику сильной». «Мы проживем этот цикл и взлетим. Да мы и сейчас чувствуем себя нормально, а дальше будет только лучше»,— резюмировал на оптимистичной ноте господин Енин-младший.