Югорские депутаты изменили категорию восьми участков у рек для нефтяных компаний

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) одобрила перевод восьми участков в Ханты-Мансийском и Сургутском районах из категории земель сельскохозяйственного назначения под промышленность. Заместитель губернатора — директор департамента по управлению государственным имуществом региона Светлана Петрик пояснила депутатам, что с инициативой вышли нефтедобывающие компании «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос» и «Роснефть»

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«Основная цель — для строительства куста скважин, для размещения линейных объектов и для бурения разведочных скважин. К ходатайствам каждой компанией приложены проекты рекультивации»,— подчеркнула чиновница.

Госпожа Петрик отметила, что законопроект направлен на развитие производственной и инвестиционной деятельности нефтедобывающих компаний. «Земельные участки находятся вблизи месторождений и не особо предназначены по своей доступности для ведения сельскохозяйственной деятельности»,— заверила она.

Депутат Артем Аминов (КПРФ) указал, что три участка находится в пойме реки Иртыш, пять — в пойме реки Обь, что «создает риски загрязнения экосистемы». «Передаваемые земли находятся в труднодоступных и подтапливаемых местах, и как мы будем осуществлять экологический контроль?»,— спросил он, добавив, что коммунисты выступят против законопроекта.

«Было бы удивительно, если вы голосовали за»,— сказал председатель думы Борис Хохряков («Единая Россия»), и передал слово Светлане Петрик. Замгубернатора заверила, что после изменения категории участков, площадь сельскохозяйственных земель в ХМАО сохранится в прежних показателях. «Мы стараемся сохранять баланс и ежегодно из земель запаса осуществляется перевод в земли сельхозназначения»,— пояснила госпожа Петрик. Ее поддержал первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев, подчеркнув, что все месторождения в ХМАО «подвержены 100% экологическому мониторингу».

Руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев (КПРФ) возмутился реплике спикера в сторону коммунистов. «Партия беспокоится о ситуации в округе. Мы знаем, что много людей болеет раком, слишком много»,— сказал он. С этим господин Савинцев усомнился в целесообразности перевода земель сельскохозяйственного назначения под работу нефтяников. «Баланс между землями сельхозназначения — это вообще смешно. Мы же понимаем, что в Югре мало этих земель, а затраты на их создание просто колоссальное. Поэтому вот этот баланс в пользу бедных»,— добавил он.

По итогам обсуждения изменение категории земель поддержали 29 депутатов, четверо — выступили против, пятеро — голосовать не стали.

Василий Алексеев