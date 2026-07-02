Шесть постов оценили в семь лет

В Перми вынесен приговор по одному из самых резонансных дел последних месяцев. Экс-депутат Законодательного собрания края Константин Окунев осужден к семи годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности в интернете. Как установил военный суд, господин Окунев был администратором телеграм-канала, в котором разместил шесть постов с призывами к насилию в отношении главы государства. Решение о возможности обжалования приговора будет принято после изучения мотивировочной части приговора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Окунев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Константин Окунев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Окунев был задержан в аэропорту Перми сотрудниками ФСБ 29 октября прошлого года в рамках расследования уголовного дела о призывах к террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). На следующий день суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что господину Окуневу инкриминируется написание и публикация в подконтрольном ему телеграм-канале текстов с призывами к насилию в отношении главы государства. Следствие насчитало шесть таких эпизодов. Факт их террористической направленности, по мнению следствия и гособвинения, подтверждается выводами экспертизы. После возбуждения уголовного дела Росфинмониторинг внес Константина Окунева в реестр экстремистов и террористов.

Константин Окунев — один из основателей крупной торговой сети «Добрыня», структуры которой впоследствии обанкротились. Избирался депутатом гордумы Перми в 2000 году, в 2001–2011 годах был депутатом Законодательного собрания края. Выступал с резкой критикой губернатора Прикамья Олега Чиркунова в 2005–2015 годах. Входил в оппозиционную властям депутатскую группу «Солидарность», а затем стал одним из сооснователей общественного движения «Выбор». После ухода из публичной политики экс-депутат занимался общественной деятельностью, критикуя краевые и федеральные власти.

Сам господин Окунев в ходе первоначальных следственных действий не подтверждал, что является администратором телеграм-канала и отказался от дачи показаний. Затем он признал факт авторства постов и факт размещения спорных постов. В то же время фигурант говорил о том, что эти действия не образуют состав преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ. Свои тексты Константин Окунев назвал ироничными. Еще на стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым.

Уголовное дело в отношении господина Окунева было направлено в Первый Западный окружной военный суд (Санкт-Петербург). Там было проведено лишь предварительное заседание по делу, где было решено, что оно будет рассмотрено в Перми в рамках выездного заседания Западного окружного военного суда. Процесс было решено проводить в закрытом режиме. Судебные заседания заняли два дня. В ходе прений прокуратура предложила наказать Константина Окунева десятью годами лишения свободы в колонии общего режима. После дополнений председательствующий удалился в совещательную комнату на 20 минут, приговор — семь лет колонии строгого режима и запрет администрирования интернет-ресурсов на три года.

Отметим, что обвинение по «террористическим» статьям исключает возможность условного наказания, а день под стражей засчитывается за день в колонии. По общему правилу, за день, проведенный в СИЗО, засчитывается полтора дня в исправительном учреждении. Кроме того, чтобы получить право на подачу заявления об условно-досрочном освобождении, осужденному необходимо отбыть не менее трех четвертей назначенного срока.

Источник, знакомый с позицией защиты, пояснил «Ъ-Прикамье», что решение о целесообразности апелляционной жалобы на приговор будет принято после изучения его мотивировочной части. В то же время, он отметил, что ход судебного процесса вызвал у него вопросы. «В том числе, они касаются скорости рассмотрения дела и вынесения приговора»,— пояснил собеседник.

Дмитрий Астахов