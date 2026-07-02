Суд удовлетворил иск белгородского производителя кормов к структуре ГАП «Ресурс»

Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил иск ООО «Агровет31» к ООО «Ставропольский бройлер» (структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) о взыскании 50,8 млн руб. Резолютивная часть решения опубликована, полный текст документа пока не доступен. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Белгородская компания требовала взыскать со «Ставропольского бройлера» задолженность за поставленный товар по договору от августа 2025 года. В общую сумму иска вошли 50,1 млн руб. основного долга и более 700 тыс. руб. неустойки за период с декабря 2025 года по март 2026-го. Истец также требовал начислять неустойку в размере 0,02% от суммы долга за каждый день просрочки по день фактической оплаты.

«Агровет31» зарегистрировано в Белгородском районе и работает с 2014 года, специализируясь на оптовой торговле фармацевтической и ветеринарной продукцией, а также производстве кормовых добавок. По 50% в компании принадлежит Александру и Дмитрию Демченко. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 17,5% — до 105 млн руб. «Ставропольский бройлер» основан в 2019 году, основным владельцем с 99,45% выступает АО «Ресурс Фуд Проджект». По итогам 2025 года компания заняла третье место в России по выручке в отрасли «животноводство» — 59,2 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в два раза до 4,9 млрд руб.

В начале апреля в Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск на 53,2 млн руб. к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс» от ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максима Жалнина.

Ульяна Ларионова