Стоимость воронежских проектов-претендентов на федеральный грант достигает 150 млн

Воронежская область вновь примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах, исторических поселениях и опорных населенных пунктах. На победу претендуют семь проектов из региона, их стоимость варьируется от 95 млн до 148,9 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект "Путь к Дону" с. Верхний Мамон Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области / Благоустройство территории по улице Вокзальная в Нововоронеже Фото: Правительство Воронежской области / Проект «Камышовый шепот» в рабочем поселке Таловая Фото: Правительство Воронежской области / Проект «Сад отражений» в городе Россошь Фото: Правительство Воронежской области / Концепция благоустройства рекреационной зоны территории пруда в селе Терновка Фото: Правительство Воронежской области / Благоустройство предрыночной площади в городе Калач «Калачеевский базар» Следующая фотография 1 / 6 Проект "Путь к Дону" с. Верхний Мамон Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области / Благоустройство территории по улице Вокзальная в Нововоронеже Фото: Правительство Воронежской области / Проект «Камышовый шепот» в рабочем поселке Таловая Фото: Правительство Воронежской области / Проект «Сад отражений» в городе Россошь Фото: Правительство Воронежской области / Концепция благоустройства рекреационной зоны территории пруда в селе Терновка Фото: Правительство Воронежской области / Благоустройство предрыночной площади в городе Калач «Калачеевский базар»

Самый дорогой проект — «Семилукские просторы» (благоустройство территории ОКН «Дача Башкирцева» в Семилуках) стоимостью 148,9 млн руб. В тройку лидеров по объему инвестиций также вошли «Сад отражений» — благоустройство набережной реки Сухая Россошь в Россоши (144,3 млн руб.) и проект благоустройства сквера по улице Вокзальной в Нововоронеже (141,1 млн руб.).

Стоимость проекта «Путь к Дону» (благоустройство центрального парка в Верхнем Мамоне) в сообщении не уточняется, остальные заявки оценены дешевле: «Камышовый шепот» (благоустройство территории пруда в Таловой) — 95 млн руб., «Калачеевский базар» (благоустройство предрыночной площади в Калаче) — 98 млн руб., «Путь к звездам» (благоустройство территории пруда №15 в Терновке) — 103 млн руб.

Участвовать в конкурсе Минстроя могут исторические поселения, малые города и опорные населенные пункты с числом жителей до 300 тыс. человек. В этом году подано 435 заявок из 64 регионов. Результаты конкурса станут известны до сентября 2026 года. В случае победы проекты начнут реализовывать уже в следующем году.

Ульяна Ларионова