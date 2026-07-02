В Башкирии планируют выпускать фармакопейную соду

Холдинг Росхим на площадке Башкирской содовой компании планирует запустить производство фармакопейного бикарбоната натрия. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе компании, не вдаваясь в подробности.

Фармакопейная сода — компонент для растворов, используемых при гемодиализе у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Продукт должен соответствовать строгим нормативам по содержанию примесей, гранулометрическому составу и микробиологической чистоте. БСК «обладает всеми необходимыми ресурсами для организации выпуска продукта требуемого качества», отметили в компании.

В России потенциальный объем потребления фармакопейного бикарбоната натрия оценивается в 4 – 6 тыс. тонн в год. До недавнего времени значительная часть этого сырья поступала из-за рубежа, пояснили в БСК.

«Планы Росхима по выпуску фармакопейного бикарбоната натрия повысят устойчивость системы здравоохранения и откроют новые возможности для экспорта высокочистых химических продуктов. Мы видим в этом проекте пример успешной интеграции химической и фармацевтической отраслей в интересах национальной безопасности и благополучия граждан»,— отметила директор по маркетингу АО «Росхим» Елена Дмитриева.

АО «Башкирская содовая компания» является крупным в России производителем кальцинированной и пищевой соды. Основные производственные активы компании расположены в Стерлитамаке.

Олег Вахитов