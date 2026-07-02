В Мурманске ограничили скорость мобильного интернета

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничения скорости мобильного интернета, подобные введенным в Мурманске, стали распространённой практикой в разных регионах России. Такие меры объясняются обеспечением безопасности и защитой общественного порядка, часто связываются с угрозами атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Например, в Удмуртии власти напрямую заявляли, что система временных ограничений мобильного интернета является эффективной мерой противодействия атакам вражеских БПЛА, поскольку мобильный интернет используется для их позиционирования и управления. В условиях угроз атаки БПЛА интернет также ограничивали в Свердловской, Ярославской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ленинградской, Воронежской, Владимирской, Липецкой и Тульской областях, а также в Крыму, Кузбассе и Забайкалье.

Временные ограничения интернета, как правило, не затрагивают проводной интернет и Wi-Fi, а голосовая связь и отправка SMS остаются доступными. Операторы связи, такие как МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2, предупреждают абонентов о возможных сбоях, а Минцифры РФ даже согласовало с ними техническую схему доступа к мобильному интернету во время таких отключений. При этом разработаны "белые списки" сервисов, доступ к которым сохраняется через капчу, это включает "Госуслуги", сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также сайты банков и правительственных учреждений.

Ограничения мобильного интернета создают трудности для бизнеса, особенно для служб такси, доставки и компаний, использующих мобильные терминалы оплаты, что приводит к значительным финансовым потерям. В некоторых регионах наблюдается рост спроса на проводной интернет и создание Wi-Fi-зон, а предприниматели приспосабливаются к новым условиям, переходя на стационарный интернет, звонки и личные встречи.

Губернаторы и региональные власти обычно просят жителей с пониманием отнестись к этим мерам, подчеркивая их временный характер и направленность на повышение безопасности граждан и защиту критической инфраструктуры.