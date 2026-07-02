ЦИК уполномочен разъяснить

Центризбирком (ЦИК) объявил 2 июля о запуске очередной волны проекта «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий (УИК) по примеру трех последних лет будут лично рассказывать избирателям обо всех тонкостях предстоящих выборов. Но в связи с одновременным проведением кампаний на трех уровнях и особенностями думских выборов на этот раз перед избиркомами стоит более сложная задача, отметили в ЦИКе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект адресного информирования избирателей «ИнформУИК» работает с 2023 года. Но сейчас перед избиркомами стоит более масштабная задача даже в сравнении с 2024 годом, когда россияне выбирали президента, следовало из слов участников заседания. Кампания предстоит более «неоднородная», пояснила член ЦИКа Эльмира Хаймурзина: «Есть партийные списки, проходят выборы высших должностных лиц, да еще и органы местного самоуправления». Потому и разъяснять избирателям придется «очень много», отметила она: где проходит голосование, сколько будет бюллетеней, как проходят выборы на разных уровнях, применяется ли онлайн-голосование и т. д.

В эту работу, по оценке ЦИКа, будет вовлечено свыше 300 тыс. членов УИК. Программа их обучения, помимо прочего, включает работу в информационной системе и мобильном приложении, созданном специально для проекта, а также «психологическую подготовку». При этом канал «психологической помощи» для членов избиркомов работает уже сейчас в рамках горячей линии. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, к такой мере прибегли в том числе с учетом того, что «против нас готовятся всякие провокации как извне, так и изнутри». «Но мы поставим им заслон!» — пообещала она.

Сам ЦИК в рамках «ИнформУИК» сосредоточится прежде всего на качестве обучения членов избиркомов, готовности «отвечать на вопросы простым и понятным языком», контроле обходов, а также едином стандарте информирования граждан и региональной адаптации материалов (прежде всего по совмещенным выборам). «Одно дело информировать там, где пройдут только выборы в Госдуму, другое — где избиратель получит на руки четыре, шесть, а то и восемь бюллетеней, как в тюменской "матрешке"»,— указала Эльмира Хаймурзина.

Средства на проект будут выделены из федерального бюджета отдельным постановлением, и их нельзя будет перераспределять. «Деньги "окрашены", и у нас будет жесткая, строгая отчетность по ним»,— предупредила госпожа Памфилова.

Дополнительно члены ЦИКа обратили внимание на недопустимость смешения информирования и агитации. Особенно актуально это в условиях выборов, совмещенных с муниципальными, заметил член ЦИКа Николай Левичев, приведя в пример ситуацию, когда «секретарь комиссии находится в родственных отношениях, скажем, с главой поселения». «Это искушение перейти тонкую грань между информированием и агитацией меня настораживает»,— признался он.

ЦИК предельно жестко предупреждает участников проекта относительно недопустимости агитации, успокоила коллегу Элла Памфилова: например, в ходе президентской кампании «ни одной жалобы по этому поводу не поступило». «Ходят не менее двух человек, и друг друга они контролируют»,— добавила председатель ЦИКа. Более того, во многих регионах в число обходчиков входят представители разных партий, подчеркнула Эльмира Хаймурзина. «Партиям тоже надо шевелиться, чтобы были не спящие члены УИК, а активные, чтобы они работали!» — согласился член ЦИКа Евгений Колюшин. Он также заметил, что на членов избиркомов, участвующих в проекте, возложена высокая ответственность, ведь, хотя они и не чиновники, смотрят на них именно как на представителей власти.

Госпожа Памфилова также напомнила о вопросах безопасности, которые стоят «очень остро», и заверила, что и скорая помощь, и МЧС, и другие службы выезжают к людям, если тем нужна помощь. «В данном случае мы в такое время проводим выборы»,— еще раз отметила она. Разнятся и настроения людей, на членов избиркомов может «многое вывалиться», но те идут на обходы, проявляя ответственность и мужество, заключила Элла Памфилова.

Григорий Лейба