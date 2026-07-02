ВТБ Мои Инвестиции назвали фаворитов на III квартал. Аналитики банка отдают предпочтение качественным представителям финансового и ИТ секторов, а также бумагам газовых компаний. «В рамках диверсификации портфеля выбираем акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также те, у которых ждем улучшения финансовых показателей»,— пояснил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов. Среди фаворитов ВТБ Мои Инвестиции в финансовом секторе бумаги ДОМ.РФ, «Сбера» и Мосбиржи. В секторе IT аналитики отмечают потенциал роста акций «Яндекса», ЦИАНа, HeadHunter, и «Группы Позитив». На фоне улучшения финансовых результатов перспективно выглядят производители газа, в частности «Новатэк» и «Газпром», а также некоторые экспортеры: «Полюс», «Норникель» и «Совкомфлот». По прогнозам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 9,6%.

В ЦБ обсуждают создание этического кодекса для инвестиционных блогеров. Об этом рассказал зампред регулятора Михаил Мамута. По его словам, в основу этих правил должна лечь борьба с недобросовестными инфлюенсерами. Среди положений возможного кодекса неанонимность, профиль инвестблогера с данными об опыте работы и инвестирования, а также отсутствие конфликта интересов или раскрытие информации о его возникновении.

Крупные компании агропромышленного комплекса стали больше интересоваться газомоторной техникой. Это происходит из-за роста стоимости дизтоплива и пауз с его поставками, выяснили «Ведомости». В частности, возможности перехода на газ уже рассматривались для грузового автопарка «Мираторга», «Черкизово» и ГК «Мелком», сообщили газете их представители.