Власти Самарской области выделят средства пострадавшим от атаки БПЛА жителям

Правительство Самарской области выделит из резервного фонда средства для обеспечения жильем сызранцев, чьи квартиры пострадали в результате атаки БПЛА 22 апреля. Это следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из резервного фонда региона будут финансироваться те обязательства, которые не обеспечены ассигнованиями резервного фонда правительства РФ. В документе прописан порядок подачи заявлений и предоставления выплат.

Атака БПЛА на Сызрань произошла 22 апреля текущего года. По данным СКР, над городом сбито не менее 11 беспилотников. При ударе одного из БПЛА обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице, еще одна многоэтажка на улице Звездной повреждена от врезавшегося в землю дрона. Погибли два человека. По факту атаки было возбуждено уголовное дело о теракте.

Андрей Сазонов