Сторонники трех партий к выборам уже готовы

Лучше других партий с мобилизацией своего электората на выборы в Госдуму пока справляются «Единая Россия» (ЕР), КПРФ и «Новые люди»: среди их сторонников самая высокая доля тех, кто заявляет о готовности принять участие в голосовании (свыше 75% при средних по стране 65%). Об этом рассказал директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов 2 июля на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Сторонники этих же партий чаще всего говорят о том, что их выбор является окончательным (см. график). Наиболее активно, по мнению респондентов, ведут кампанию и создают информповоды ЕР (о ее деятельности слышали 62% опрошенных) и КПРФ (50%).

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Свои оценки партийным кампаниям дали и участники круглого стола. Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал «главным политическим событием сезона» прошедший 28 июня съезд ЕР (среднемесячный электоральный рейтинг, по данным ВЦИОМа, 33,8%). Присутствие на нем Владимира Путина свидетельствует о том, что партия является президентской и выполняет его наказы, добавил эксперт.

У КПРФ, судя по тем же рейтингам (10,7%), пока не все благополучно, рассудил политолог Владимир Шаповалов, и в этом смысле не совсем справедлива ее «бравада о том, что бороться партия будет только с ЕР», а других конкурентов у нее нет. Среди проблем коммунистов он назвал отсутствие новых лиц и ориентированности на молодежь, а также несменяемость лидера. А вот ЛДПР (9,4%), по оценке господина Шаповалова, с обновлением справилась, в том числе успешно пройдя через смену руководства. Эксперт считает, что либерал-демократы вполне могут побороться с коммунистами за второе место.

Наконец, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил рост «Новых людей» (12% по версии ВЦИОМа) и их успех в привлечении молодежи, которая не ориентирована на ЕР. Что же касается «Справедливой России» (5,7%), то она сталкивается с теми же проблемами, что и КПРФ, а именно с несменяемостью руководства, но при этом «особых амбиций не транслирует», констатировал политолог.

Ксения Веретенникова