«На глазах меняется история»
Дмитрий Дризе — о ядерном оружии в Финляндии
Россия незамедлительно примет «соответствующие ответные меры» — так в Кремле отреагировали на решение Хельсинки отменить запрет на ввоз и транзит ядерных вооружений. Решение принято в рамках укрепления национальной обороны и дальнейшей интеграции страны в НАТО. При этом Финляндия не намерена создавать собственную атомную бомбу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мировая система безопасности продолжает рушиться.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Соответствующий закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу — Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл: «дух Рейкьявика» не путать с «духом Анкориджа» — это исторический термин. Он означает коренной перелом в отношениях великих держав, курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны.
Рональд Рейган и Михаил Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно — ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО. В рамках интеграции в альянс отменен и запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается. Пока что. Но принять у себя чужое ядерное оружие теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности — законодательный запрет снят.
Так что примерно в 150 км от Северной столицы в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные.
На глазах меняется история — время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент, мол, в историческое время живем — будет что детям или внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода — надо ведь еще дожить до светлого будущего. Что нужно в этой связи отметить: даже во времена холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются. И процесс этот идет достаточно активно. При том что никто новые линии, похоже, чертить не собирается.