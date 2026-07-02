«На глазах меняется история»

Россия незамедлительно примет «соответствующие ответные меры» — так в Кремле отреагировали на решение Хельсинки отменить запрет на ввоз и транзит ядерных вооружений. Решение принято в рамках укрепления национальной обороны и дальнейшей интеграции страны в НАТО. При этом Финляндия не намерена создавать собственную атомную бомбу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мировая система безопасности продолжает рушиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Соответствующий закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу — Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл: «дух Рейкьявика» не путать с «духом Анкориджа» — это исторический термин. Он означает коренной перелом в отношениях великих держав, курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно — ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО. В рамках интеграции в альянс отменен и запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается. Пока что. Но принять у себя чужое ядерное оружие теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности — законодательный запрет снят.

Так что примерно в 150 км от Северной столицы в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные.

На глазах меняется история — время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент, мол, в историческое время живем — будет что детям или внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода — надо ведь еще дожить до светлого будущего. Что нужно в этой связи отметить: даже во времена холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются. И процесс этот идет достаточно активно. При том что никто новые линии, похоже, чертить не собирается.

Дмитрий Дризе