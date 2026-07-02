В Оренбурге будут судить трех участников незаконного игорного клуба

В Оренбурге правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы. Им инкриминируется незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Такие данные приводят в региональном СК.

По версии следствия, в 2024–2025 годах фигуранты, распределив между собой роли, проводили азартные игры в нежилом помещении на улице Новой в Оренбурге. За подобные мероприятия обвиняемые получали деньги. Для конспирации злоумышленники предпринимали различные меры, однако их деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Доход обвиняемых от игорной деятельности сложился из денежных средств, внесенных игроками, и в конечном счете составил более 800 тыс. рублей. Следственный отдел уже направил уголовное дело для рассмотрения в суд.

Яна Вежлева