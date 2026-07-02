Мясокомбинат в курском Железногорске выставили на продажу за 500 млн рублей

Мясоперерабатывающее производство компании ООО «Нива Черноземья» выставлено на продажу в Железногорске (Курская область) на улице Мира, 48. Площадь земельного участка в собственности составляет 14,1 тыс. кв. м, площадь здания — 7 тыс. кв. м. Стоимость объекта — 500 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект обеспечен центральными водоснабжением, канализацией, отоплением и электроэнергией, полностью готов к эксплуатации. В стоимость входит полный комплект оборудования (более 40 единиц), позволяющий организовать полный цикл переработки мяса и производство широкого ассортимента продуктов — колбас, деликатесов, пельменей и полуфабрикатов. На территории также расположено трехэтажное офисное здание и парковка.

По данным Rusprofile, ООО «Нива Черноземья» зарегистрировано в Железногорске Курской области в 2014 году. Основной вид деятельности — розничная торговля пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Галина Никитина, директор — Ирина Новикова. Выручка ООО за 2025 год составила 435 тыс. руб., чистая прибыль — 42 тыс. руб. По собственным данным, компания выпускает более 50 видов тортов и 40 пирожных.

Как рассказала «Ъ-Черноземье» представительница владельца, решение о продаже связано с тем, что собственник решил реализовать непрофильный актив, чтобы «сконцентрироваться на основном виде деятельности» — производстве и продаже кондитерских изделий. При этом она подчеркнула, что продается не бизнес, а только площадка.

О запуске мясокомбината ООО «Нива Черноземья» «Ъ-Черноземье» сообщал в 2012 году. Тогда сообщалось о 300 млн руб. инвестиций в строительство объекта, мощность предприятия составляла 5 т колбасных изделий и 30 т мясных полуфабрикатов в сутки. Ассортимент продукции насчитывал порядка 15 наименований.

Ульяна Ларионова