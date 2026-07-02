Кавказ с европейским акцентом

Альянс Аркадия Новикова (Novikov Group) и Ерванда Галстяна (Family Garden) масштабирует свой совместный проект. Третий по счету ресторан сети открывает двери для гостей (после Краснодара и Ташкента). Концепция заведения строится вокруг современной кавказской кухни в европейской интерпретации, масштабных вечерних событий и южного гостеприимства. Площадка рассчитана на 450 посадочных мест.



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Меню, разработанное бренд-шефом Русланом Италмазовым, объединяет кавказскую классику и современные кулинарные тренды. Аутентичные блюда здесь соседствуют с авторскими позициями и крафтовой подачей.

Руслан Италмазов, бренд-шеф: «При разработке меню я ориентировался на эстетику классического кавказского застолья, но переложил её на современный лад. Знакомые вкусы мы раскрываем через непривычные соусы, альтернативные методы приготовления и новые сочетания ингредиентов».

В гастрономической карте традиционные сочные люля-кебабы и румяные хычины делят место с воздушным попкорном из креветок или роти с лососем, сыром надуги и персиковым ткемали.

Пространство ресторана занимает два этажа, дизайн которых отсылает к атмосфере южного тенистого сада благодаря обилию живых растений, фактурным люстрам и акцентной мебели. На первом этаже расположены камерный зал и веранда для спокойных встреч, на втором — сцена и просторный зал, который вечером превращается в танцпол.

«Южанин» совмещает форматы ресторана и событийной площадки. Вечерняя программа включает живую музыку, выступления известных артистов, сеты локальных групп и тематические вечеринки.

Проект ориентирован в том числе на семейный отдых: по выходным для младших гостей здесь предусмотрены анимационная программа и кулинарные мастер-классы.