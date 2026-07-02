Хедлайнером «Красной строки» станет автор детективов Игорь Евдокимов

Одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в Историческом сквере в Екатеринбурге с 21 по 23 августа, станет российский писатель, автор исторических детективов Игорь Евдокимов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Международный книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Международный книжный фестиваль «Красная строка» впервые состоялся в Екатеринбурге в августе 2023 года по инициативе команды фестиваля Ural Music Night во главе с Евгением Горенбургом. Концепция проекта предполагает создание открытого интеллектуального пространства в центре города: в течение трех дней в Историческом сквере работают масштабная книжная ярмарка, лектории, дискуссионные клубы, зоны мастер-классов и музыкально-театральные площадки. Фестиваль ориентирован на продвижение современной русскоязычной прозы, поддержку независимых издательств и уральских авторов. В прошлом году площадки «Красной строки» посетили около 72 тыс. человек, а свою продукцию представили свыше 150 ведущих издательств со всей страны.

Игорь Евдокимов получил широкую известность как автор популярных циклов «Архив Корсакова» и «Доктор Фальк», действие которых разворачивается в Российской империи. В 2024 году первый том серии «Архив Корсакова», выпущенный издательством «Эксмо» вошел в топ-10 книжных новинок года. В 2026 году Игорь Евдокимов стал лауреатом шестого сезона премии «Русский детектив» в номинации «Открытие года». На екатеринбургской площадке писатель проведет творческие встречи с читателями и презентует свои новые работы.

Ранее дирекция «Красной строки» анонсировала участие писательницы Настасьи Реньжиной, автора книг «Бабушка сказала сидеть тихо» и «Сгинь!».

Валерия Михайлова