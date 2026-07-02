В Каменске-Уральском вынесли приговор за убийство 20-летней давности
Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил местному жителю Ивану Долганову 17 лет и шесть месяцев лишения свободы строгого режима, а его подельнику Сергею Михайличенко — 11 лет по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале 2005 года они в состоянии алкогольного опьянения в умывальной комнате общежития поселка Первомайский избили мужчину и нанесли ему удары ножом в шею. От полученных травм он скончался на месте.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, убийцы решили спрятать труп. Они завернули тело в ковер, затем вынесли его через аварийный пожарный выход. Через два месяца тело обнаружили случайные прохожие за пределами поселка.
Преступление удалось раскрыть благодаря кропотливой работе следователей, пояснили в СКР. На месте происшествия были проведены осмотры, допрошено более 20 свидетелей, проведены различные экспертизы, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. «По результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемых установлено, что фигуранты вменяемы, поскольку осознавали характер совершаемых ими действий»,— сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Оба осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, наркотики и неуплату алиментов.