В Каменске-Уральском вынесли приговор за убийство 20-летней давности

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил местному жителю Ивану Долганову 17 лет и шесть месяцев лишения свободы строгого режима, а его подельнику Сергею Михайличенко — 11 лет по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2005 года они в состоянии алкогольного опьянения в умывальной комнате общежития поселка Первомайский избили мужчину и нанесли ему удары ножом в шею. От полученных травм он скончался на месте.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, убийцы решили спрятать труп. Они завернули тело в ковер, затем вынесли его через аварийный пожарный выход. Через два месяца тело обнаружили случайные прохожие за пределами поселка.

Преступление удалось раскрыть благодаря кропотливой работе следователей, пояснили в СКР. На месте происшествия были проведены осмотры, допрошено более 20 свидетелей, проведены различные экспертизы, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. «По результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемых установлено, что фигуранты вменяемы, поскольку осознавали характер совершаемых ими действий»,— сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Оба осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, наркотики и неуплату алиментов.

Дарья Храмцова