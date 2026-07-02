КЭАЗ представил разработку для управления эффективностью производства

КРОТ (контроль работы оборудования технологического) — так называется программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0.» Он был представлен экспертами компании на ежегодной конференции «Практика лидеров», которая проходила в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ, удобен и на мобильных устройствах Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ Следующая фотография 1 / 6 РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ, удобен и на мобильных устройствах Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ РОТ (контроль работы оборудования технологического) — программно-аппаратный комплекс, разработанный IT-службой КЭАЗ Фото: КАЭЗ

Как рассказали в компании, внедрение программно-аппаратного комплекса стало частью стратегии цифровизации «невидимого» универсального оборудования — одной из главных проблем промышленных предприятий, где значительная часть станочного парка остается вне единого цифрового контура. КРОТ позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования, автоматически фиксировать и классифицировать простои, анализировать эффективность производственных участков и формировать объективную производственную аналитику. Архитектура решения включает собственные контроллеры, серверную обработку данных, интеграцию с 1С, мобильные интерфейсы и систему оперативных уведомлений.

Благодаря новации КЭАЗ удалось сократить время реакции на простой оборудования с 15–30 минут до менее чем одной минуты, повысить коэффициент эффективности оборудования (OEE) до 80% и увеличить объем выпуска продукции на 15%. КРОТ разработан на российской компонентной и программной базе: программное обеспечение включено в Реестр российского ПО, а контроллер защищен патентом.

«Для большинства предприятий универсальное оборудование по-прежнему остается «немым» — управленческие решения принимаются на основе опыта и экспертной оценки, а не данных. Мы разработали КРОТ как универсальный инструмент, который позволяет сделать производство прозрачным и управляемым без масштабной замены станочного парка», — подчеркнул управляющий директор коммерческого блока ГК КЭАЗ Петр Метелев.

На текущем этапе КРОТ уже стал базовым элементом цифровой инфраструктуры КЭАЗ. Разработка внедрена на 125 единицах оборудования, охватывает свыше 10 участков и цехов, включая металлообработку, штамповку, гальванику и сборочное производство. Текущий уровень внедрения составляет около 46% от целевого парка.

В планах компании его дальнейшее масштабирование. До конца 2026 года к комплексу будет подключено еще 150 единиц оборудования. В рамках проекта также планируется реализовать три ключевых направления: внедрение цифрового технического обслуживания и ремонта (ТОиР), развитие функциональности уровня MES, а также расширение аналитики с переходом к предиктивным сценариям.

АО КЭАЗ