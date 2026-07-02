Проект строительства нового картодрома в Перми будет доработан

Проект будущего картодрома в Перми будет доработан. Информация опубликована в единой госреестре заключений. Как сообщает «Новый компаньон», эксперты сделали замечания, касающиеся уровня шума на будущем объекте. Застройщик планирует внести изменения в проект, после чего он вновь будет направлен на экспертизу.

Напомним, строительство картодрома предусмотрено в рамках комплексного развития территории Камской долины. Девелопер «Железно» должен построить новый картодром на участке 16 га, между ш. Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8-12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей.