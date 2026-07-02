С надеждой на баллон

Очереди от нескольких месяцев до полугода вперед — спрос на установку газобаллонного оборудования резко вырос за последнюю неделю. Причина — дефицит бензина и дизеля на заправках, высокие цены и ограничения на продажу топлива. Количество желающих переоборудовать автомобили в мае-июне увеличилось на треть по сравнению с периодом с марта по апрель, сообщили “Ъ FM” в Национальной газомоторной ассоциации. Сейчас цены на пропан на заправках примерно в два, а то и в три раза ниже, чем, например, на бензин марки Аи-92.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На этом фоне сервисы по установке газобаллонного оборудования перестают справляться с потоком клиентов, говорят опрошенные “Ъ FM” предприниматели:

Владелец автосервиса «Пальмира» Сергей Комолов: «За неделю ситуация полностью изменилась: плановые работы по ремонту и установке ГБО перешли в авральный режим. Заказов очень много, но перспективы пока остаются неопределенными. Сейчас очередь на установку расписана до сентября. Некоторые сервисы еще держат цену на уровне 55 тысяч рублей, однако стоимость баллонов выросла более чем в два раза. Кроме того, возникли серьезные проблемы с поставками — у оптовых поставщиков оборудования попросту нет в наличии». Основатель установочного центра «Медведев ГБО» Сергей Медведев: «Мы ведем статистику по входящим звонкам: в среднем поступает от 100 до 130 обращений в день, но обработать успеваем лишь около 60% из них. Сильнее всего выросли цены на основные комплектующие, прежде всего на баллоны. Стоимость стандартного тороидального баллона объемом 54 литра сейчас достигает 30 тыс. рублей и выше. На этом фоне цены на переоборудование автомобилей выросли примерно на 30–50%. Если месяц назад установить ГБО можно было за 40 тыс. рублей, то сейчас стоимость начинается от 60 тыс. рублей из-за высокого спроса и подорожания оборудования». Генеральный директор компании «Газовщик» Иван Гладков: «Спрос вырос в разы. Если бы мы записывали всех желающих на установку, то за неделю могли бы заполнить очередь на полгода вперед. Люди массово переходят на газ. Стоимость установки ГБО уже достигла 83,9 тыс. рублей, тогда как раньше составляла около 60 тыс. Подорожали и баллоны, и само оборудование, что напрямую сказалось на конечной цене для клиентов».

Многомесячные очереди на установку газобаллонного оборудования могут привести к росту обращений в теневые мастерские, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минэнерго. Впрочем, даже услуги лицензированных организаций подойдут далеко не всем, рассуждает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«Ситуация с бензином и возникающие ограничения подталкивают автомобилистов к альтернативным видам топлива — прежде всего к электромобилям и ГБО. Интерес к электрокарам и гибридам уже заметно вырос, а спрос на установку газобаллонного оборудования резко увеличился. Однако у ГБО есть серьезные ограничения: оно уменьшает полезное пространство багажника и подходит далеко не для всех автомобилей. Как правило, без серьезных проблем его можно устанавливать на более простые модели с двигателями предыдущих поколений. Для современных моторов с новыми системами впрыска такое решение зачастую неприемлемо.

Эксперты также предупреждают о риске роста числа «гаражных» установщиков. Технология относительно проста, но устанавливать ГБО должны только сертифицированные сервисы. При этом специализированные центры оказались не готовы к ажиотажному спросу. Кроме установки, оборудование необходимо официально зарегистрировать. Процедура требует соблюдения технических регламентов и оформления документов, поэтому у автовладельцев действительно могут возникать сложности и задержки».

Одна из мер по стабилизации топливного рынка, это импорт бензина, заявлял вице-премьер Александр Новак. По словам опрошенных “Ъ FM” экспертов, такие поставки можно наладить из Белоруссии, Казахстана и Индии. Кроме того, российские власти разрешили нефтяным компаниям снизить стандарты бензина до Евро-3 и изучают возможность возвращения к Евро-2, сообщал “Ъ”. Тем временем крупнейшие агропромышленные предприятия рассматривают перевод своего грузового парка с дизеля на газ, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли.

Никита Путятин